دون مسكنات وأدوية.. 6 أطعمة لعلاج الصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
تساعد بعض الأطعمة على تخفيف الصداع لاحتوائها على فيتامينات وعناصر غذائية معينة تلعب دورًا في محاربة الالتهابات وضبط ضغط الدم وغيرها، وبالتالي يمكن تجنب تناول المسكنات والأدوية التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم على المدى الطويل.
"الكونسلتو" يستعرض بعض الأطعمة التي يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع، وفقًا لموقع "migraine again"، كالتالي:
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