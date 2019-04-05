محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو
توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة فاندربيلت الأمريكية، إلى أن تناول فنجان أو اثنين من القهوة بانتظام يوميًا، يساعد على زيادة خطر تطور سرطان الرئة.
أُجريت الأبحاث بعد تحليل 17 دراسة علمية، شارك فيها أكثر من مليون شخص بينهم 20.5 ألف أصيبوا بسرطان الرئة خلال فترة الدراسة، بحسب موقع "ميديك فوروم".
للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر تتناول القهوة بكثرة؟.. احترس الإصابة بسرطان الرئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.