تتناول القهوة بكثرة؟.. احترس الإصابة بسرطان الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو

توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة فاندربيلت الأمريكية، إلى أن تناول فنجان أو اثنين من القهوة بانتظام يوميًا، يساعد على زيادة خطر تطور سرطان الرئة.

أُجريت الأبحاث بعد تحليل 17 دراسة علمية، شارك فيها أكثر من مليون شخص بينهم 20.5 ألف أصيبوا بسرطان الرئة خلال فترة الدراسة، بحسب موقع "ميديك فوروم".

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