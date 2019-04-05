تتصدرها دولة إفريقية.. قائمة أفضل 10 مطارات في 2019 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تعطي غالبية الدول اهتمامًا كبيرًا لمظهر وجمال مطارتها المحلية، باعتبارها البوابات الأولى التي تعبر عن المظهر الحضاري للدولة، لذا تتسابق مطارات العالم لتتميز بالعديد من الأمور التي تجعلها أكثر رفاهية وراحة للمسافرين.

وفي هذا التقرير ننشر لكم قائمة أفضل 10 مطارات في العالم، وفي الصدارة للمرة السابعة على التوالي مطار شانجي في سنغافورة كأفضل مركز للطيران في العالم- وفق ما نشره موقع "cnn".

1- مطار شانجي – (سنغافورة)

2- مطار طوكيو هانيدا الدولي – (اليابان)

3- مطار إنتشون الدولي – (كوريا الجنوبية)

4- مطار حمد الدولي – (قطر)

5- مطار هونج كونج الدولي

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6- مطار شوبو سنترير الدولي – (اليابان)

7- مطار ميونخ (ألمانيا)

8- مطار لندن هيثرو – (بريطانيا)

9- مطار ناريتا الدولي – (اليابان)

10- مطار زيورخ الدولي – (سويسرا)