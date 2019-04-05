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تتصدرها دولة إفريقية.. قائمة أفضل 10 مطارات في 2019 (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تعطي غالبية الدول اهتمامًا كبيرًا لمظهر وجمال مطارتها المحلية، باعتبارها البوابات الأولى التي تعبر عن المظهر الحضاري للدولة، لذا تتسابق مطارات العالم لتتميز بالعديد من الأمور التي تجعلها أكثر رفاهية وراحة للمسافرين.

وفي هذا التقرير ننشر لكم قائمة أفضل 10 مطارات في العالم، وفي الصدارة للمرة السابعة على التوالي مطار شانجي في سنغافورة كأفضل مركز للطيران في العالم- وفق ما نشره موقع "cnn".

1- مطار شانجي – (سنغافورة)

مطار شانجي

2- مطار طوكيو هانيدا الدولي – (اليابان)

مطار-طوكيو-هانيدا0

3- مطار إنتشون الدولي – (كوريا الجنوبية)

مطار انتشون

4- مطار حمد الدولي – (قطر)

مطار حمد

5- مطار هونج كونج الدولي

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مطار-هونج-كونج-

6- مطار شوبو سنترير الدولي – (اليابان)

مطار-شوبو-سنترير-

7- مطار ميونخ (ألمانيا)

مطار ميونخ

8- مطار لندن هيثرو – (بريطانيا)

مطار هيثرو

9- مطار ناريتا الدولي – (اليابان)

مطار ناريتا

10- مطار زيورخ الدولي – (سويسرا)

مطار زيورخ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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