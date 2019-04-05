رضوى الشربيني عن مميزات "الرجل الشرقي":"غيور على لحمه"

تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني عن الفارق بين الرجل الشرقي والرجل الغربي، قائلةً إن الأخير يحترم المرأة.

وأضافت الشربيني، خلال حلقة اليوم من برنامج "هي وبس"، المُذاع عبر فضائية "CBC سفر"، أن "الرجل الغربي يحترم حقوق وكرامة وعمل وكيان المرأة ويعلم جيدًا أنه لو أهانها سيتعرض للمسائلة القانونية، وإذا طلقها سيتنازل لها عن نصف ثروته، لذلك فهو مضطر إلى احترام المرأة، كما أنه صادق".

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وتابعت: "أما الرجل الشرقي بسلامته يمتاز بفخره لنفسه، ولما يتقدم لواحدة كأنه بيقولها كتر خير الدنيا إني اتجوزتك زي ما يكون جاب لها قصر من الجنة، وطبعًا مش كلهم كده، لكن معظمهم اتربوا اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24، وادبح القطة، ومتشتغلش أبدًا".

وواصلت: "في رجالة لُطاف ولُذاذ بصراحة، لكن ما يميز الراجل الشرقي إنه حامي الطباع وغيور على لحمه وعلى أهل بيته ويعرف يحافظ عليهم".

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