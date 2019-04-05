8 علامات تكشف الدجاج المحقون بالهرمونات المسرطنة..احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: آية شطوري

مع ارتفاع درجة الحرارة وسرعة انتشار العدوة المرضية في الدواجن، تستطيع ربة المنزل اكتشاف مدى صلاحية أو فساد الدجاجة عند شرائها أو تناولها، من خلال التركيز على بعض العلامات، وخاصة مع وجود بعض الدواجن المحقونة بالهرمونات المسرطنة في الأسواق.

نصحت الدكتورة شرين على ذكي، رئيس لجنة السلامة الغذائية والمتابعة الميدانية ولجنة القوافل الطبية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، في تصريحاتها "لمصراوى" على ضرورة اتباع النصائح التالية عند شرائك للدجاج والطيور بشكل عام.

1-رائحة الدجاج

الرائحة النفاذة الكريهة التي تدل على التعليف الخاطئ بمخلفات الأسماك وهذا يحدث في العديد من مزارع الدواجن والطيور.

2-لون الدجاج

اللون الأحمر القاتم "الارجواني" في الدجاجة يدل على أنها مرضة وذبحت أثناء مرضها، فاللون الأحمر علامة أن الدم تجلط بين جلدها والعظام، ومن هذه الأمراض أنفلونزا الطيور.

واللون الأزرق القاتم يدل أن الدجاجة ذبحت بعد موتها وغالباً تستخدم في عمل الناجتس والبانية.

4-الملمس

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الملمس اللزج يدل أن الدجاجة فاسدة وقد بدأت في مرحلة التحلل، وذلك نتيجة وجودها بعد الذبح في درجة حرارة مرتفعة وعدم وضعها في الفريزر مباشرة.

5-قطع الدجاج:

تجنبِ شراء متقطعات الدجاج "وراك، صدور، اجنحة، بانية، الكبد والقوانص" لأنها تكون مجهولة المصدر ولا يمكن لكِ أن تتأكدي من صلاحيتها، ويفضل شرائها كاملة وتقسميها بنفسك.

6-ملمس الكبد والقوانص:

عند شراء الكبد والقوانص يجب أن تكون متماسكة وذات ملمس ناعم، وغير بارزة.

7-لون صدور الدجاج:

تجنب شراء الصدور المخيلة ذات اللون الأبيض، لأنه يدل أن الدجاجة تعرضت للغلي بدرجة حرارة عالية أثناء نزع الريش.

8-الدجاج المجمد:

تأكدِ عند شراء "الدجاج المجمد “من عدم وجود فراغ بين كيس التغليف والدجاجة، لأن التغليف غير الجيد يتسبب في ظهور البكتريا والجراثيم، قد تتكون الخلايا السرطانية التي تشكل خطر بالغ على الصحة، خاصة مع كثرة الاستخدام.