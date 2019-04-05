لقطات تراها لأول مرة من السماء.. قصر الإليزيه تحفة معمارية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية يتم تصوير قصر الإليزيه الفرنسي من السماء، باستخدام طائرة بدون طيار

ويعتبر قصر الإليزيه الذي يقع في شارع دو فوبورج سان أونوري في منطقة الخامسة مزدحمة بباريس أحد المعالم الفرنسية الهامة. وتم الكشف عن مناظر جديدة لقصر الإليزيه من خلال الصور التي التقطتها العدسات عبر طائرة بدون طيار أرسلتها وكالة "فرانس برس".

وأظهرت الصور -التي تم التقاطها في الفترة بين 11 و13 مارس الماضي- غرفة الاستقبال الرئيسية التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع ، والتي تعرف باسم "Salle des Fetes"، والتي تم تجديدها مؤخرًا لتستضيف حوالي 160 حدثًا سنويًا بما في ذلك حفلات العشاء الرسمية التي تجمع آلاف الأشخاص. فضلًا عن وجود النصب التذكاري الذي دُفن فيه نابليون وغيرها من الرموز الفرنسية الشهيرة.

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فيما تعود فكرة تصوير قصر الإليزيه بطائرة بدون طيار إلى نوفمبر 2018، وبعد الحصول على الموافقة من القصر الرئاسي احتاج الأمر عدة تدابير إدارية قبل الشروع في المهمة- وفق ما نشره موقع "france24".

يذكر أنه تم تشييد قصر الإليزيه يعود إلى ما بين 1718 و1722، وهو مقر الإقامة الرسمي للرئيس الفرنسي منذ عام 1848.