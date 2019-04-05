التفاؤل يفقدك الوزن أسرع مما تخطط.. إليك الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق توصلت دراسة حديثة إلى أن التفاؤل يجعل الإنسان في وزن صحي وأكثر قدرة على تحقيق أهدافه في إنقاص الوزن. وتقول الدراسات إن السمنة تؤدي إلى الاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والنوع الثاني من السكري وبعض أنواع السرطان والوفاة المبكرة، بحسب موقع جريدة "Daily Mail" البريطانية. للمزيد اضغط هنا

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