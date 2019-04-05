انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يتراجع عن إغلاق الحدود مع المكسيك ويمهلها عاماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 06:50 مساءً - تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن تهديده بإغلاق الحدود مع المكسيك، مشيراً إلى أن الجارة الجنوبية للولايات المتحدة بذلت جهوداً في الأيام الأخيرة ضد الهجرة غير القانونية.

وأمهل ترامب المكسيك عاماً واحداً لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وإلا فإن واشنطن ستفرض رسوماً على السلع وتغلق الحدود.

وقال ترامب عشية توجهه إلى مدينة كاليكسيكو الحدودية الصغيرة الواقعة على بعد نحو 300 كم عن لوس أنجليس: "نحن بحاجة إلى الجدار، لكننا بحاجة إلى أمور أخرى أيضاً"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "إذا كانت المكسيك لا تريد أن تساعد فليست هناك مشكلة، سنفرض رسوماً جمركية على سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة".

Advertisements

وتابع مهدداً: "يمكن أن أفعل ذلك وهذا ليس مزاحاً، يمكن أن أفعل ذلك". وقال: "لا أعتقد أننا سنضطر يوماً لإغلاق الحدود"، معتبراً أن الرسوم الجمركية سلاح رادع.

وأثار هذا التصريح استياء المكسيك التي عبرت عن أسفها لخلط واشنطن بين الأمرين.

وقالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية غراتسيلا ماركيز كولين في مؤتمر صحافي: "بالنسبة للحكومة المكسيكية من المهم جداً الفصل بين قضايا الهجرة والمسائل التجارية".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق عن التوقيع على إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للبلاد خطوة في سبيل المضي بإنشاء جدار على الحدود مع المكسيك، وهو الأمر الذي يلقى معارضة داخل الكونغرس.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي لتمويل الحكومة الأمريكية استمر 35 يوماً.