هكذا تحافظ على الفراولة طازجة لأطول فترة ممكنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تعتبر الفراولة من الفاكهة اللذيذة والمفضلة للعديد من الأشخاص، ولكن مشكلتها أنها أكثر عرضة للفساد بشكل سريع، مما يجعل من الصعب الحفاظ عليها طازجة كما هي أو استخدامها في وقت قصير

يقدم لكم الخليج 365 طرق فعالة لجعل الفراولة صالحة و طازجة لعدة أيام إضافية عن المعتاد، وفقًا لموقع "WikiHow".

1-انتبه لعلامات الفراولة قبل شرائها.

قد تشير البقع الموجودة عليها إلى بدء تعفنها أو إلى أنها أكثر عرضة للفساد، فالفراولة الداكنة في الغالب قد بدأت في الفساد، بينما الفراولة التي تحتوي على بقع بيضاء لم تعد صالحة للاستخدام نهائيًا.

2-تخلص من الفراولة المتعفنة فورًا.

يمكن أن ينتقل العفن من حبة فراولة إلى الأخرى، مما يفسد الكمية بأكملها، لذا عليك قد التخزين التخلص من الفراولة غير الصالحة.

3-لا تغسل الفراولة إلا قبل الاستخدام مباشرةً.

ستبدأ الفراولة في امتصاص الماء والتحلل لتصبح طرية ومشبعة بالماء إذا قمت بتعريضها للماء لفترة طويلة، مما يسرع إفسادها.

4-جففها بمنديل ورقي جيدًا بعد غسيلها.

من الضروري أن تغسل الفاكهة، لإزالة الكيماويات أو الكائنات الدقيقة، ولكن عليك أولً تجفيفها بمنديل ورقي بعد غسلها مباشرة.

5-طريقة الغسيل

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يفضل أن تغسل الفراولة بالخل والماء للتأكد من إزالة أي بكتيريا ضارة أو فيروسات.

6-خزّنها في الثلاجة أو في مكان بارد.

يفضل قطع الجزء الورقي الأخضر، قبل أن تضع الفراولة في الثلاجة في بيئة باردة درجة حرارتها ما بين 0-2 درجة مئوية، بداخل درج منع الرطوبة في الثلاجة أو في وعاء بلاستيكي أو كيس بلاستيكي نصف مفتوح، لكن تجنب أن تصبح مجمدة، حتى تبدأ الفراولة في التحلل أو تصبح شديدة الطراوة.

7-حدد طريقة تحضير الفراولة قبل تجميدها.

يمكنك تجميد الفراولة كاملةً لكن إذا كنت ترغب في استخدامها في وصفات معينة، فقد تحتاج إلى تقطيعها إلى قطع أو شرائح أو عصرها. عندما تجمّد الفراولة ثم تفك تجميدها، سيصعب عليك تقطيعها.

تناسب الفراولة المهروسة المشروبات، بينما يفضل إدخال الفراولة المقطعة في وصفات الحلويات، يمكن كذلك استخدام قطع الفراولة الكاملة، لغمسها في الشوكولاتة.

8إضافة القليل من السكر على الفراولة:

يساعد حفظ الفراولة في السكر أو شراب السكر على مزيد من النكهة والقوام، إذا قررت أن تتبع هذا الطريقة، استخدم ¾ كوب (180 مل) سكر لكل 1 لتر من الفراولة، مهما كانت طريقة التحضير. يمكنك استبدال ذلك بشراب سكر ثقيل عن طريق خلط أجزاء متساوية من السكر والماء الفاتر ثم تبريده في الثلاجة واستخدامه لتغطية الفراولة تمامًا.

10-ضع الفراولة في أوعية مناسبة للاستخدام في الفريزر.

استخدام أكياس المجمد البلاستيكية، واحرص على رصها جيدًا بحيث لا تتراكم الفراولة على بعضها البعض كي لا تلتصق، وتكون كتلة مجمدة واحدة كبيرة، يفضل ترك 1.25-2 سم أعلى الوعاء للسماح بالتمدد أثناء التجميد، تعتمد المدة على درجة الحرارة وحجم الفراولة، قد تحتاج إلى ترك كتلة مجمدة من الفراولة الملتصقة لليلة كاملة أو لفترة أطول في الثلاجة لإذابة تجميدها.

11-إذا خزنت الفراولة "جافة" دون أي سكر أو شراب سكر، قد تحتاج إلى فردها على صينية أولًا وتجميدها لعدة ساعات ثم نقلها إلى وعاء مضغوط. لتكون بعد عملية تجميدها منفصلة ومفككة.

12-أخرج الفراولة ودعها تفك التجميد في الثلاجة لعدة ساعات قبل استخدامها، إذا كنت تفضل أن تسرع تلك العملية، ضع الفراولة تحت الماء الجاري البارد. قد يتسبب تسخين الفراولة في الميكروويف أو بأي طريقة أخرى في هرس الفراولة بطريقة غير صحية