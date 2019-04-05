استشاري يوضح كيفية إزالة "التثدي" عند الرجال بالجراحة

يعاني بعض الرجال، من مشكلة "التثدي"، التي قد تسبب مشاكل حرجة، تدفعهم للخضوع للعديد من العمليات الجراحية، من أجل التخلص منها.

وعلى هذا الجانب، قال الدكتور أحمد السبكي استشاري السمنة والسكر، أن مشكلة التثدي عند الرجال تعد من أهم المشاكل المحرجة من حيث المظهر العام، حيث يميل صدر الرجل إلى البروز ليكون شبيها إلى حد ما بصدر المرأة، وهو الأمر الذي يحاول الغالبية إخفاءه بالملابس الواسعة أو الملابس الرسمية المغلقة، مما يدفع الكثيرون للبحث عن حلول فعالة في علاج تثدي الرجال بطرق آمنة ومضمونة.

وأضاف "السبكي"، في بيان صحفي، أن أنواع عملية علاج التثدي عند الرجال تتم بأكثر من طريقة، موضحًا أن الأولى تتم عن طريق تقنية شفط الدهون، وتعد تلك العملية واحدة من أهم أنواع عمليات شفط الدهون البسيطة، التي يتم من خلالها عمل شق جراحي صغير يكفي فقط لإدخال أنبوب الشفط، ثم يتم غمر الأنسجة الداخلية بمحلول معين لتحويل الدهون إلى مواد سائله قبل البدء بعملية شفط النسيج الدهني المكون للثدي، والتخلص من كمية الدهون الزائدة بسرعة وإعادة غلق الجرح ببساطة.

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وتابع أن الطريقة الثانية، تكون عن طريق الإزالة الجراحية، ويتم فيها عمل شق جراحي أكبر قليلاً من الطريقة السابقة، لإزالة أنسجة الثدي الزائدة باستخدام الجراحة الطبيعية.

وأضاف أن الطريقة الثالثة، تكون عن طريق تقنية شفط الدهون والإزالة الجراحية، وخلال تلك العملية يبدأ الطبيب المعالج بشفط الدهون أولا، ثم إزالة الأنسجة الزائدة وتعد تلك هي العلمية الأطول من حيث الفترة الزمنية، إلا أن نتائجها تكون مضمونة وفورية.

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