عضو "رابطة المرأة العربية" على واقعة "سيدة الزمالك": "من حقها رفع قضية"

علقت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية، على واقعة تعدي رئيس نادي الزمالك، على إحدى العضوات والدخول معها في نقاش حاد بسبب تدخين السجائر، والجلوس واضعة "رجل على رجل"، حتى وصل الأمر إلى الاشتباك لفظيًا، وإلقاء "علبة السجائر"، الخاصة بها في المياه، بأن هذا تعدي على حريتها الشخصية.

وذكرت "خفاجي" في حديثها لـ"هن"، أن هذا التعدي يعتبر سوء استغلال من رئيس نادي الزمالك لمنصبه، ويمكن للسيدة أخذ حقها قانونيًا ورفع قضية ضده، وبالتالي يمكن إسقاط الحصانة البرلمانية عنه.

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ورأت "خفاجي" بأن السيدة يمكنها رفع قضية ضد رئيس نادي الزمالك، لوجود شهود على الواقعة، كما أنها تعتمد على تاريخه السيء في تعامله مع الغير.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، أمس، لمشاجرة نشبت بين رئيس نادي الزمالك مع إحدى عضوات النادي، وتضمن الفيديو شتائم وألفاظ نابية أطلقها رئيس النادي تجاه السيدة.

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