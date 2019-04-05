بطلة "واقعة الشجار" مع رئيس الزمالك عن "الحشيش" لـ"هن": "كذاب"

ردت السيدة ، ملكة محمود حمدي، صاحبة واقعة النادي النهري، على ما وصفته بادعاءات رئيس نادي الزمالك، بأنها كان معها مخدر "الحشيش"، قائلة: "كذب طبعًا"، وذلك بعد مشاجرة بينهما التقطها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو، تناقله عدد من المستخدمين.

وأضافت "ملكة" خلال حديثها لـ "هُن":"لو كان فعلًا معايا حشيش مخدهوش حرز ليه، وعمل بيه محضر ضدي".

وكانت "مايسة" شقيقة السيدة "ملكة"، سردت أمس، لـ"الوطن" كواليس الواقعة، مؤكدة أنها دخلت النادي وجلست عند المرسى النهري، إلا أن أحد الموظفين طلب منها المغادرة بحجة أن المرسى مخصص للصيد فقط، قائلا لها: "المستشار هيبهدلني".

وأكدت "مايسة"، أنه أثناء حديثها مع موظف النادي، وصل رئيس نادي الزمالك وقال لها بصوت عالي: "نزلي رجلك متحطيش رجل على رجل.. لما المستشار يبقى واقف قدامك تقومي تقفي وتكلميه وتنزلي رجلك"، وأخذ علبة سجائر أختها وألقى بها في النيل.

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وأشارت إلى أن رئيس نادي الزمالك اشتبك معهما لفظيا، كما أمر عاملات النادي بالاعتداء عليهما ما اضطرها للاتصال بالشرطة لنجدتها هي وشقيقتها.

وتابعت أنها عقب خروجها من النادي قررت التوجه إلى قسم العجوزة لتحرير محضر بما حدث من اعتداء وسباب، إلا أنها تفاجأت بوجود مسؤول من النادي يطلب تحرير محضر ضدهما.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أمس، لمشاجرة نشبت بين رئيس نادي الزمالك على إحدى عضوات النادي، وتضمن الفيديو شتائم وألفاظ نابية أطلقها رئيس النادي تجاه السيدة.

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