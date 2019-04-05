تعرّف على أبرز المواصفات التي يتميّز رجل برج الحمل

يبدأ برج الحمل من يوم 5 أبريل/ نيسان، وهو برج يجمع المواليد فيه مجموعة من الخصائص التي تميّزهم عن غيرهم، وفي السطور التالية نستعرض ابرز مواصفات رجل الحمل.

رجل برج الحمل شخص قليل الصبر وتجده دوما الأول في تجربة الأشياء الجديدة.

يميل إلى القيادة بطبيعته وهو نشيط للغاية ويطرح دوما الأفكار الجديدة والمبتكرة.

يتميز رجل الحمل بأن لدية القوة والإصرار لتنفيذ أي شيء يضعه في عقله.

لا تتفاجأ بالطريقة الاحترافية التي قد يجادلك بها أو بالمدة التي يمكن أن يستغرقها لإقناعك بما يرغب به. لذا فإن أفضل طريقة للتحدث مع رجل الحمل، هي أن تتبني مبدأ "الخلاف لا يفسد للود قضية".

يتميز أيضا بأنه مغامر ولا يخشى اكتشاف الخبايا، فهو مليء بالطاقة ولديه قوة داخلية تقوده دوما إلى نجاحاته.

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مشاهير برج الحمل

ملحم بركات

قصي الخولي

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