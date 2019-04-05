إحداهن حصلت على 35 مليار دولار.. أغلى 7 حالات طلاق حول العالم‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

بجانب الألم المعنوي قد تسبب بعض حالات الطلاق خسائر مادية فادحة تصل لمليارات الدولارات، إذ شهد العالم مؤخرًا طلاق الملياردير جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، من زوجته السيدة ماكينزى بيزوس، إذ وصل اتفاق الانفصال إلى 35 مليار دولار.

نستعرض لكم أشهر وأغلى حالات الطلاق التي حصلت على تعويضات فادحة حول العالم

1- المليادرير فلاديمير بوتانين:

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، إذ طالبت طليقته بـ7 مليارات دولار أي نصف ثروة بوتانين، ولم تقبل بالـ50 مليون دولار التي قدمها لها إلى جانب محفظة عقارات في موسكو ولندن ونيويورك وراتب شهري يتخطى 250 ألف دولار.

2- الملياردير جيف بيزوس:

وافق أغنى رجل في العالم وصاحب شركة أمازون وزوجته ماكينزي على اتفاق للانفصال يدفع بموجبه بيزوس لها 35 مليار دولار، وستحتفظ ماكينزي لنفسها بحصة 4% من أسهم شركة أمازون بعد ارتباط دام نحو 25 عامًا.

3- روبرت موردوخ:

حصلت ويندي دينج من روبرت موردوخ الملقب بإمبراطور الإعلام على تسوية طلاق بمبلغ 1.7 مليار دولار.

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4- المليادير ديميتري ربيولوفليف:

استطاعت إيلينا زوجة الملياردير الروسي ديميتري ربيولوفليف من الحصول على 4.5 مليار دولار، بعد فترة طويلة من المحاكم القضائية التي استغرقت قرابة 6 سنوات.

5- أليك وايلدنشتاين:

حصلت جوسلين الزوجة السابقة للملياردير الفرنسي أليك وايلدنشتاين على مبلغ قدر بحوال 3.8 مليار دولار، ويذكر أن الزوجة كانت المشهورة بكثرة عمليات التجميل التي أجرتها.

6- سلافيكا إكسلتون:

بعد زواج استمر 24 عامًا، قرر كل من بيرني وسلافيكا إكسلتون الطلاق، ووصلت التكلفة إلى 1.2 مليار دولار.

7- ميل جيبسون:

وصل تسوية اتفاق الطلاق بين الممثل ميل وروبين مو، لمبلغ 425 مليون دولار، والذي يعتبر من أغلى حالات الطلاق في تاريخ هوليوود