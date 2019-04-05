البرجر والسجق يقتلان 4 آلاف شخص سنويًا.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق توصلت دراسة عالمية حديثة إلى أن السجق والبرجر يقتلان أكثر من 4000 شخص في بريطانيا سنويًا. وتسبب اللحوم المصنعة معدل وفيات في بريطانيا أكثر من الدول الأخرى وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في دورية "Lancet medical journal" الطبية، بحسب ما ينقل عنها موقع "Mirror". للمزيد اضغط هنا

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