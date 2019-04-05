ايلاينر برسمات عصرية لموسم الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 أبريل 2019 04:36 مساءً - هذا الموسم لا تتخلي عن ايلاينر برسمات عصرية لـ مكياج ناعم وعصري ومواكب لصيحات الجمال الجديدة إلى كافة مناسباتك الخاصة.

تعددت صيحات الآيلاينر الجمالية والعصرية هذا الموسم والتي تمنح العيون تألقًا مميزًا ولافتًا، وفيما يلي اخترنا ايلاينر برسمات عصرية بالحبر الأسود الكلاسيكي بخطوط بارزة وعريضة ومجنحة تتناسب مع شكل العيون الطبيعي.





لأجل توسيع العيون ومنحها حجمًا أكبر، جربي ايلاينر برسمات عصرية بخطوط رفيعة ومسحوبة إلى الزوايا الخارجية في اتجاه نهاية الحاجب. جربي أيضًا تخطيط الجفن السفلي ومده إلى الخارج ثم دمجه مع الخط العلوي، بعيدًا عن حدود العين لمنحها تأثيرًا كبيرًا وواسعًا.



رسمات عيون عريضة

لا تترددي في منح عينيك رسمة الآيلاينر العريضة على الجفون العليا وتكثيف الخط إلى الأعلى مع الظلال الموحدة والذي يبدو مناسبًا للعيون الصغيرة. ولأجل هذه الرسمة، تجنبي خط الآيلاينر من الأسفل كي يبقى التركيز كله على رسمة العيون العريضة بالحبر الأسود.





رسمات آيلاينر هندسية ومبتكرة

للحصول على نظرات ساحرة ومجنحة، مرري خطوط الآيلاينر بأشكل هندسية مبتكرة وفنية رائجة لعيون شابة ومرحة مليئة بالحيوية والإشراقة، بعيدًا عن الرسمات الكلاسيكية، واحصلي على إطلالات جمالية جريئة وآسرة على العيون.

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شاهدي بالصور طريقة ايلاينر برسمات عصرية مجنحة بالحبر الأسود الكلاسيكي التي تتغنى بأجواء الربيع والصيف، واحصلي على نظرات ساحرة وآسرة تروق لمختلف مناسباتك ومشاويرك هذا الموسم.

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