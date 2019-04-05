مكياج عيون مبدع وجريء... طبقيه بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 أبريل 2019 04:36 مساءً - إن كنت من محبات مكياج العيون القوي أو الخارج عن المألوف، فقد جمعنا لك في هذا المقال أكثر أساليب مكياج العيون إبداعاً وفرادة وجرأة، وقد استوحيناها من النجمات في إطلالاتهن الأخيرة، فاختاري منها ما يعجبك.



مكياج عيون أخضر معدني

الأخضر رائج جداً في هذا الموسم، لذلك اعتمدي مكياج عيون أخضر معدنياً مستوحى من النجمة جانيل موناي Janelle Monae، بحيث تستخدمين الأيلاينر الأسود للحصول على عين القطة، ومن ثم تضعين الكحل الأخضر المعدني على خط الرموش العليا وتحت الرموش السفلى، وبعدها تطبقين طبقات عدة من الماسكرا الخضراء، مما سيمنحك إطلالة حيوية ومنعشة.



مكياج عيون أحمر وذهبي

اعتمدت النجمة جوي كينغ Joey King في إحدى إطلالاتها الأخيرة، مكياج عيون يجمع بين الأحمر والذهبي، وقد كان في منتهى الفرادة والجرأة، فإن كنت تودين لفت الأنظار، ما عليك سوى رسم خط مجنح يمتد الى خارج العين بالكحل الأحمر، ومن ثم تضيفين لمسة من التألق الدافئ على عينيك عبر تطبيق القليل من الظلال الذهبية اللامعة على طول خط الجفن العلوي.



مكياج عيون سموكي زهري مزين بالأحجار الكريمة

إنه أحد مكياجات العيون الأكثر جرأة وتميزاً، وقد اعتمدته النجمة ليدي غاغا Lady Gaga مؤخراً، فإن كنت تحبين أسلوبها الجريء، اعتمدي مكياج عيون سموكي زهرياً، من خلال استخدام ظلال العيون الزهرية، ورسم خط من الكحل الأسود على طول خط الجفن الأعلى. بعدها طبقي الكحل الأبيض على مدمع العين لإضاءة العين وجعلها أوسع. ولإطلالة مبهرة، طبقي حبات من الأحجار الكريمة الملونة على طول الجفن الأعلى.



مكياج عيون أجنحة الطيور

إن مكياج العيون هذا خارج عن المألوف وجريء، إنما في غاية الجمال والابتكار، وقد اعتمدته النجمة دوف كاميرون Dove Cameron في إحدى إطلالاتها الأخيرة. وهو يرتكز على بشكل أساسي على رسمة الأيلاينر الأسود فوق العين، بأسلوب أجنحة الطيور، واستخدام الماسكرا فقط لرموش طويلة وكثيفة.

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