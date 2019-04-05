مناكير بتدرجات الأزرق لصاحبات البشرة الفاتحة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 أبريل 2019 04:36 مساءً - تبحث صاحبات البشرة الفاتحة عموما عن لون طلاء أظافر يليق ببشرتهن. ولموسم الربيع نقترح مناكير بتدرجات الأزرق بطريقة عصرية ومبتكرة خطوات بسيطة تسمح لك بالتفنن برسم أظافر مناكير بتدرجات الأزرق.



البشرة الزيتونيّة: تتمتّع البشرة الزيتونية بمزيج من النغمات الصفراء والخضراء، إذا كنت من ضمن هذه الفئة، يمكنك الاستمتاع بمجموعة واسعة من الألوان. لكنّ طلّتك ستبدو جيّدة في نغمات البرغندي والتوتي الغامق، والألوان المشرقة، مثل الوردي والأزرق والأصفر والبرتقالي والفضّي والذهبي والمعدني (كالأزرق المعدني).



البشرة المتوسّطة :كونها ذات لون وسطي، تناسبها معظم الألوان. الفضّي والنسخة المعدنية من مناكير بتدرجات الأزرق يبرزان لون هذه البشرة.



البشرة الفاتحة :من المفضّل أن تتجنّب ذوات البشرة الفاتحة الألوان الداكنة للغاية، لأنّها ستكون لافتة بشكل مبالغ فيه. تناسبها ألوان الوردي المشرق والبنفسجي الفاتح والأحمر اللامع، كذلك الأزرق المتلألئ والفضّي.

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نصيحة:

إذا كنت غير متأكّدة من مدى ملائمة لون طلاء الأظافر لبشرتك، فإنّ أفضل طريقة لتحسمي قرارك هي تجربته على الظفر. فلا يمكن الحكم على اللون في العبوة، لأنّه مرتبط بعدد الطبقات التي توضع على الظفر. كما وقد تحبّين لون طلاء أظافر على قدميك، ولا يعجبك على يديك.

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