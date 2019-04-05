ماسك العسل الأسود للوجه.. مذهل للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 أبريل 2019 04:36 مساءً - العسل الأسود المعروف باسم العسل الدبس، يحتوي على الكثير من العناصر المفيدة للبشرة، مثل حمض اللبنيك الذي يساعد في التخلص من حبوب الوجه، كما يحتوي على الحديد والكالسيوم الذي يقاوم التجاعيد، كما يُعتبر مصدرًا قويًّا لتغذية البشرة، والحصول على ملمس ناعم وحيوي.



كيف تعتمدين ماسك العسل الأسود على وجهِك؟



ماسك العسل الأسود مع الكيوي والحليب



- 2 ملعقة كبيرة عسل





- حبة كيوي مهروسة



- ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو أيّ حامض



- ملعقة كبيرة من الحليب



اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على بشرتِك.



اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الدافئ، للتخلص من العسل بشكل تام من على الوجه، ثم الماء البارد.



استخدمي الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا لترطيب بشرتكِ والحصول على ملمس ناعم.





ماسك العسل الأسود مع الأفوكادو



- 3 ملاعق كبيرة عسل أسود



- نصف حبة أفوكادو مهروسة



- ملعقة كبيرة من الزبادي



- ملعقة كبيرة من عصير البرتقال



- ملعقة صغيرة من زيت البابونج العطري



اخلطي المكونات مع بعضها جيّدًا، وابدئي بتوزيعها على بشرتِك



اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء



كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا، لتغذية البشرة، والحفاظ على شبابها.