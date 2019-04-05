ألوان مناكير بتدرجات الرمادي صيحة ربيع 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 أبريل 2019 04:36 مساءً - هذا الموسم كوني أكثر جرأة هذا الموسم واختاري الوان مناكير بتدرجات الرمادي.

الوان مناكير بتدرجات الرمادي تحافظ على اشراقة أظافرك وتمنحك أنامل ساحرة خصوصاً في اطلالات النهار مهما ارتديت من ملابس والوان.

تشكّل الوان مناكير بتدرجات الرمادي موضة الموسم. . فـ المناكير الرمادي، يسهل تنسيقه مع غالبية ألوان ملابس ربيع 2019، وهو يليق بالسيدة العربية، إذ إنّه لون رصين، وعصري في الوقت نفسه. إذا كنتِ ترغبين في لمسة براقة، يمكنكِ اختيار التدرجات الرمادية التي تحتوي على القليل من الغليتر. Advertisements تابعي أيضاً: الوان مناكير ربيع 2019 4 ألوان مناكير لا تغيّبيها عن خياراتك المقبلة أشكال أظافر ومناكير من عروض صيف 2019

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