سيروم فيتامين "C" لبشرة نضرة وصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد سيروم فيتامين C بمثابة ينبوع شباب وجمال البشرة؛ حيث إنه يحارب الشيخوخة من ناحية، ويمنح البشرة مظهرا نقيا ونضرا من ناحية أخرى.

وأوضح فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر أن فيتامين C يعد واحدا من أقوى مضادات الأكسدة، وهو يحارب ما يعرف بالجذور الحرة “Free Radicals”، التي تهاجم الخلايا وتُعجّل بالشيخوخة، كما أنه يعمل على تثبيط إنتاج هرمون الميلانين ليحارب بذلك التجاعيد.

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ويعمل فيتامين C أيضا على تنشيط إنتاج مادة الكولاجين المسؤولة عن المظهر المشدود للبشرة.

وبالإضافة إلى ذلك يقضي فيتامين C على البثور والشوائب ليمنح البشرة مظهرا نقيا وموحدا يشع نضارة وحيوية.

ولتحقيق النتائج المرجوة ينبغي استعمال سيروم فيتامين C بعد تنظيف البشرة أو بعد استعمال مستحضر تقشير أو بعد استعمال التونك.