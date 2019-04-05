سيروم فيتامين "C" لبشرة نضرة وصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يعد سيروم فيتامين C بمثابة ينبوع شباب وجمال البشرة؛ حيث إنه يحارب الشيخوخة من ناحية، ويمنح البشرة مظهرا نقيا ونضرا من ناحية أخرى.
وأوضح فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر أن فيتامين C يعد واحدا من أقوى مضادات الأكسدة، وهو يحارب ما يعرف بالجذور الحرة “Free Radicals”، التي تهاجم الخلايا وتُعجّل بالشيخوخة، كما أنه يعمل على تثبيط إنتاج هرمون الميلانين ليحارب بذلك التجاعيد.
ويعمل فيتامين C أيضا على تنشيط إنتاج مادة الكولاجين المسؤولة عن المظهر المشدود للبشرة.
وبالإضافة إلى ذلك يقضي فيتامين C على البثور والشوائب ليمنح البشرة مظهرا نقيا وموحدا يشع نضارة وحيوية.
ولتحقيق النتائج المرجوة ينبغي استعمال سيروم فيتامين C بعد تنظيف البشرة أو بعد استعمال مستحضر تقشير أو بعد استعمال التونك.
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