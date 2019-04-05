الأخضر الفستقي موضة هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن الأخضر الفستقي يتربع على عرش ألوان الموضة النسائية في ربيع/صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشع إشراقا وبهجة. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأخضر الفستقي يناسب كل النساء؛ فهو يغازل المرأة صاحبة البشرة الفاتحة والشعر الأشقر أو الأحمر، ويداعب المرأة صاحبة البشرة السمراء والشعر البني أو الأسود. ويتناغم الأخضر الفستقي مع درجات من نفس العائلة اللونية، وكذلك مع الدرجات الهادئة كالبيج والكريمي، في حين أنه يبدو في قمة تألقه وأناقته مع الإطلالة الكاملة.

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