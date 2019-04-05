انت الان تتابع تفاصيل خبر الإكوادور تنوي طرد مؤسس "ويكيليكس" من سفارتها لدى لندن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 09:51 صباحاً - كشف حساب "ويكيليكس" المتخصص في نشر الوثائق السرية، أن سفارة الإكوادور في لندن، ستطرد مؤسس الموقع جوليان أسانج، من مقرها خلال أيام أو حتى ساعات.

ونقل "ويكيليكس"، وهو موقع أسسه أسانج، عن مصدر وصفه بـ"رفيع المستوى"، ليلة الخميس، أنه من المتوقع أن يتم طرد أسانج من السفارة "في غضون ساعات أو أيام".

وأضاف المصدر أن سلطات الإكوادور، توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا حول اعتقال أسانج.

ورفضت وزارة خارجية الإكوادور، التعليق على الأنباء حول نية طرد مؤسس موقع "ويكيليكس"، واصفة إياها بالشائعات.

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ونقلت صحيفة "كوميرسيو" المحلية، عن تصريح للوزارة: "لا تستجيب الإكوادور للشائعات والفرضيات والافتراضات التي لا توجد لها أدلة وثائقية".

ويقيم مؤسس موقع "ويكيليكس" في مقر سفارة الإكوادور لدى العاصمة البريطانية منذ العام 2012، بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

وعام 2017 أغلقت السلطات السويدية القضية الجنائية بحق أسانج، غير أن بريطانيا لا تزال تصر على ضرورة اعتقاله، وذلك بسبب عدم حضوره لجلسة المحكمة في لندن.

وتسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.