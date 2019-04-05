انت الان تتابع تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرقي تركيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 09:51 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الخميس، منطقة سيفريجه التابعة لولاية إلازيغ شرقي تركيا.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الطورائ والكوارث التركية، فإن الزلزال وقع على عمق 9.4 كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر به القاطنون في المدن والمناطق المحيطة بولاية إلازيغ.

من جانبه قال والي إلازيغ، أوقطاي كالدريم، إن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع خسائر بشرية أو مادية إثر الزلزال، مشيراً إلى أن فرق إدارة الطوارئ والكوارث انتقلت مباشرة إلى منطقة سيفريجه؛ تحسّباً لأي طارئ.

وأشار إلى أن قاطني ولايات دياربكر، وماردين، وشانلي أورفة، وآديامان، وملاطيا، وبينغول، شعروا بالزلزال، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.