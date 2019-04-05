ريم البارودي عن الزج باسمها في أزمة "سعد والخشاب": "كده ابتديت أضايق"

عبرت الفنانة ريم البارودي عن غضبها من التفسيرات غير الصحيحة التي نسبت لها تعليقا على خبر طلاق الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد، زوجها السابق.

وكانت البارودي علقت: "لا تعليق"، موجهة قُبلة للجمهور، ردًا على سؤال مراسل برنامج "عرب وود" المذاع عبر قناة "روتانا": "كل الناس نفسها تعرف تعليق ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب".

بالفيديو بـ"جملة وقبلة".. أول تعليق لـ ريم البارودي على انفصال "سعد وسمية"

وكتبت البارودي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا كده فعلا ابتديت أضايق من صفحات كثير وصفحات فانز بردو ليا وكل اللي أقدر أقوله إني غير مسؤولة عن أي حد إلا الصفحة دي، وأنا آخر لقاء كنت في إيفنت لمرضى التوحد وللأسف الكاميرات والمراسلين اللي في منا كثير نعرفهم وبنحترمهم وقفت وعملت لقاء لـ(عرب وود) أشرف صادق، لكن هو مش همه الإيفنت على أد ما همه المهاترات، وسألني في آخر اللقاء وجاوبت لا تعليق".

وتابعت: "كانت البوسة موجهة له لأني أعرفه من بداياتي، وطلبت من الكاميرات اللي سجلت معاها بعده محدش يسألني في حاجة متخصنيش، ودي مش من عاداتي أبدا والكل يعرفني لكن أشرف عرب وود خلاني أطلب من اللي بعده كده وفي منهم مصورتش معاهم، أرجو من الصفحات أو الصحافة اللي بتنقل كوبي بست واوخدة آخر اللقاء، عدم تصفية حساباتها على حسابي أو زج اسمي في أي خلافات لا بالسلبي أو الإيجابي".

وأردفت: "أتمنى أن يهتموا بمسلسل في غاية الأهمية (قيد عائلي)، بطولة ثلاثون نجما ونجمة، تأليف وإخراج وإنتاج فانا، أتمنى الوقوف جانبي في حياتي المهنية لا الشخصية ".

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يشار إلى أن ريم البارودى تجاهلت نبأ انفصال "سعد وسمية"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مستمرة في نشر كواليس مسلسل "قيد عائلي"، الذي تشارك فيه.

كان الفنان أحمد سعد، أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، صباح الخميس الماضي، ونشر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له مع أبنائه، مُعلقًا: "أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق"، مضيفًا: "أتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي".

وقالت الفنانة سمية الخشاب، إنها أوكلت محاميها الخاص لرفع دعوى طلاق للضرر من زوجها المطرب أحمد سعد، حيث أنها اتخذت قرارها بالانفصال عنه قبل أشهر عدة، بحسب قولها.

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