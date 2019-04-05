القصة الكاملة لـ"فتاة إنستجرام" التي تبحث مي كساب عن أهلها

علقت فتاة تدعى "آية" على فيديو للفنانة مي كساب نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستجرام" بأسلوب غير لائق، وتحدثت عن حياة مي كساب الشخصية وزوجها مطرب المهرجانات "أوكا" بطريقة "غير مناسبة".
"كساب" لم تصمت كعادتها وردت على المتابعة، وعملت بث مباشر عبر حسابها هاجمت خلاله الفتاة التي سبتها.
لم تكتف مي كساب بذلك، بل نشرت صورة للفتاة وشقيقها عبر حسابها الشخصي، وطلبت الوصول لأسرة الفتاة لتقديم شكوى لهم ضد ابنتهم.
وأكدت أنها لن تتخذ الإجراءات القانونية ضد الفتاة، لكنها ستكتفي بما فعلته عبر حسابها ونشرها لصورة الفتاة مع شقيقها، وطلبها الوصول لأسرة الفتاة.
وعادت "كساب" لحذف صورة الفتاة وشقيقها، وحذفت المنشور الذي تسبب في الأزمة من حسابها الشخصي على "إنستجرام".
وعلقت على الواقعة، خلال مداخلة هاتفية لها مع الفنان إدوارد ونانسي مجدي في برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع عبر فضائية "اليوم"، قائلة: "من قلبي وبجد من جوايا حزينة على الشباب دول، يعني لما واحدة من دول شايفة إنها كده مشتمتنيش وإنها بتنتقدني يبقى فيه إعاقة ذهنية في تفكيرها دي مش فاهمة خالص".
وتابعت: "دي فاكرة إنها لما تقولي جتك الأرف في شكلك دمك يلطش، ده مش سب وقذف وشتيمة، وكده بتنقد وإن من حقها تنقد، وأنا كممثلة أقبل ده".
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