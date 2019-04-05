أعراض البرد: حدوث احتقان الأنف وصعوبة في التنفس

نتيجة التعرض لأنواع مختلفة من الفيروسات يصاب البعض بنزلات البرد، ومن أعراض البرد كما ذكرها موقع "بولد سكاي". - احتقان الأنف - الشعور بالضغط على الجيوب الأنفية - سيلان الأنف. - فقدان الإحساس بالطعم والروائح. - العطاس. - إفرازات الأنف التي تشبه الماء. - التنقيط الأنفي الخلفي حيث تسيل بعض الإفرازات الأنفية إلى الحلق. - الصداع. Advertisements - ألم الحلق. - تدميع العيون. - السعال. - انتفاخ العقد الليمفاوية. - الشعور بالتعب والإعياء العام. - القشعريرة وآلام الجسم. - الحمّى البسيطة. - الشعور بالانزعاج في الصدر. - صعوبة التنفس بعمق. ويساعد تناول العصائر الغنية بفيتامين سي كالبرتقال وعصير الليمون في الوقاية من البرد. ​

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