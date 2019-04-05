نيفين ووفاء وميرفت.. "واعظات الأوقاف" في بعثة الحج

قررت وزارة الأوقاف المصرية إيفاد واعظات مع بعثة الحج الرسمية، لأول مرة في مصر.

واعظات وزارة الأوقاف يدرسن حاليًا في أكاديمية إعداد الدعاة، التابعة لوزارة الأوقاف، بعدما أتموا التعليم العام والشرعي وحصلوا على الشهادات اللازمة.

الإعلامي عمرو خليل في برنامجه "اليوم"، استضاف واعظات رحلة الحج وتحدث معهن عن مسيرتهم الدعوية التي أهلتهن للسفر برفقة بعثة الحج:

الدكتورة وفاء عبدالسلام

حاصلة على دكتوراة فخرية في العمل التطوعي، حيث تمتلك وتدير مؤسسة للأعمال الخيرية بخلاف عملها الخاص.

تخرجت "عبدالسلام" من الجامعة ولم تدرس العلوم الشرعية دراسة نظامية، إنما درستها بنظام الدراسة الحرة وأتمت حفظ ودراسة صحيح الإمام البخاري على يد فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، وكذالك صحيح مسلم بعدما أمضت سنوات الدراسة في معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف.

حجت الداعية وفاء عبدالسلام مرارًا ومارست الوعظ خلال الحج بشكل تطوعي، ولأول مرة تسافر إلى الحج كواعظة بشكل رسمي ضمن مهام وزارة الأوقاف المصرية.

الداعية أكدت أنها ستتحدث مع الحاجات بلغتهم دون تعال أو أشعار إحداهن أنهم أصحاب العلم والمستفتيين هم الجهلاء، حتى لا ينفر أحد من الدين، "محتاجين بنت أو أخت تعرفهم صحيح الدين اللي لو عرفناه صح هنحب الدين ونتعلق بيه جدًا".

المهندسة ميرفت عزت

قالت الداعية ميرفت، إنها درست الهندسة ولكنها كانت تتمنى أن تدرس القرآن الكريم وكانت أمنيتها الوحيدة حتى التحقت بمعهد القراءات، ثم بمعهد إعداد الدعاة، حتى أتمت حفظ القرآن والعلوم الشرعية بعدما تركت عملها كمهندسة وافتتحت عملا خاص بها.

"الحاجة ميرفت" كما تحب أن ينادوها تعترف أن الأمهات يحبون التاكد من شعائر المناسك، ويحرصون على سؤال الداعية أكثر من مرة، مؤكدة أن رفقتهم للحجاج ستسهل عليهم الأمر في سؤالهم وترفع الحرج بينهم، واصفة خدمة الحجيج بالنعمة التي لا يوجد بعدها نعمة.

Advertisements

وأكدت أنه تقرر اجتماع الواعظات مع كل مجموعة ستسافر معها قبل الحج ولتقديم بعض الدروس العلمية عن الحج وشعائره وخطواته والتجهيز لأدائه.

الدكتورة نيفين مختار

"عشقت علم الفقه وربنا مّن عليا بيه".. هكذا عبرت الداعية نيفين مختار عن حبها الشديد للفقه الإسلامي، الذي دفعها بعد تخرجها من معهد إعداد الدعاة إلى الحصول على دبلومتين في الفقه وإعداد رسالة ماجستير في الفقه، حصلت من خلالها على درجة الماجستير في الفقه بتقدير "ممتاز"، وتسعى الآن للحصول على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي.

واتفقت مع زميلاتها أن يختارون الأيسر في المذاهب الأربعة ليفتوا عليه، بعدما تلقوا دراسات خاصة في فقه الحج وربطوه بفقه المقاصد الذي درسوه من قبل في معهد إعداد الدعاة.

وأكدت أنهم سيبدأون دروس وعظ للحاجات قبل بدء شعائر الحج لمعرفة طريقة الحفاظ على شعائر الحج، وإخبارهم بماهية الحج والأشياء التي تبطل حجهم والحفاظ عليها على مدار الرحلة.

ونصحت الدكتورة نيفين من لم يصبهم الدور في الحج: "متحزنيش عشان ربنا ممكن يكتب لك أجر الحج وأنتي قاعدة في بيتك، وخلي بالك دي دعوة من الله ولبى كتير وكل صلاة لبي، وكل صلاة اصدقي مع الله بنيتك، وإن شاء الله هتحجي وأنا مجرباها مع ناس كتير وطلعوا الحج فعلًا".

​