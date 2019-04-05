التدخين قد يُصيبك بالتهاب الجيوب الأنفية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة من أن التدخين يرفع خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية؛ نظرا لأنه يُلحق ضررا بالأغشية المخاطية في الفم والبلعوم، وهو ما ينطبق على التدخين السلبي أيضا.

وأوضحت الرابطة أن أعراض التهاب الجيوب الأنفية تتمثل في انسداد الأنف واضطراب حاسة الشم ومشاكل التنفس ونزول إفرازات قيحية من الأنف، إلى جانب الصداع وآلام بالوجه وآلام بالفك العلوي.

Advertisements

ومن الأعراض الأخرى آلام بالحلق وآلام بالأذن والحمى وشعور عام بالإعياء.

لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج، والذي يتم بواسطة بخاخ أنف مزيل للاحتقان أو بخاخ أنف يحتوي على الكورتيزون أو مضاد حيوي، بالإضافة إلى المسكنات.

وللوقاية من التهاب الجيوب الأنفية ينبغي الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي.