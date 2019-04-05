بدلًا من تهديد طفلك..تعرف على طرق التربية السليمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوصت مجلة "كيندر" الألمانية الوالدين بالابتعاد عن أسلوب التهديد في التعامل مع الأطفال؛ حيث إنه يؤدي في الغالب إلى نتائج عكسية ويُزيد من عناد الأطفال.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه بدلا من تهديد الطفل بالقول: "لن تلعب خارج المنزل إلا بعد الانتهاء من واجباتك المنزلية" ينبغي إقناعه بالقول: "إنجاز الواجبات المنزلية يعد أمرا مهما من أجل تحسين مستوى التحصيل الدراسي والحصول على درجات جيدة". فمن خلال إدراك الطفل للأسباب المنطقية لن يحدث صدام معه من الأساس.

كما يعد إدراك عواقب السلوكيات من البدائل التربوية الأخرى للتهديد؛ فعلى سبيل يمكن للوالدين ترك الطفل يلعب خارج المنزل في ظل الأجواء الممطرة رغم رفضه ارتداء ملابس المطر. فعندما يدرك الطفل عواقب سلوكياته، سيحرص في المرة التالية على ارتداء جاكت المطر والبوت المطاطي طواعية.