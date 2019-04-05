محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تمثل الجاذبية عنوان موضة الأحذية النسائية في ربيع/صيف 2019؛ حيث تتألق الأحذية بنقوش جريئة وكعوب فنية تخطف الأنظار.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن الأحذية النسائية تزدان هذا العام بمطبوعات الحيوانات (Animal Prints) الجريئة، مثل نقوش جلد الثعبان أو جلد النمر أو جلد الزبرا، لتمنح المرأة إطلالة شرسة ومتوحشة.

كما تتألق الأحذية بكعوب فنية (Arty Heels)؛ حيث يطل الكعب بشكل هندسي كالدائرة أو المُعيّن، ليحول الحذاء إلى تحفة فنية ويضفي على المظهر طابعا عصريا ينطق بالأناقة والفخامة