يتربع المرجاني والبيج على عرش الموضة النسائية لربيع و صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

من أجل التمتع بإطلالة ساطعة تشيع بهجة وإشراقا، اختاري المرجاني.

قالت خبيرة الموضة الألمانية آنيته هيلبيش إن المرجاني يمثل نجم ألوان الموضة النسائية هذا الصيف، ليمنح المرأة إطلالة مبهجة تشع طاقة وحيوية، مشيرة إلى أنه يطل بطيف لوني واسع يمتد من الوردي القوي إلى الأحمر المائل للبرتقالي.

وأضافت هيلبيش أنه يمكن الحصول على إطلالة صارخة تخطف الأنظار من خلال تنسيق المرجاني مع الأخضر القوي أو البنفسجي، في حين يمكن الحصول على إطلالة هادئة من خلال تنسيقه مع الرمادي أو البيج.

البيج

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ومن جانبها، أشارت خبيرة الموضة الألمانية ليديا ماير إلى أن البيج يمثل أحد الألوان الرائجة بقوة هذا الموسم، موضحة أنه يعد لونا محايدا وهادئا يطل بدرجات باردة ودرجات دافئة.

وأضافت ماير أن درجات البيج الباردة تميل إلى الرمادي، وتداعب المرأة صاحبة البشرة الفاتحة، في حين تميل درجات البيج الدافئة إلى الذهبي، وتغازل المرأة صاحبة البشرة الداكنة.

وبدورها، أشارت مستشارة المظهر الألمانية إنكا مولر فينكلمان إلى إمكانية الحصول على إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة من خلال تنسيق البيج مع الوردي، في حين يمكن الحصول على إطلالة فخمة من خلال تنسيقه مع الأزرق الملكي الساطع.

كما يمكن للمرأة تنسيق البيج مع الأبيض للحصول على إطلالة صيفية بسيطة ذات طابع كلاسيكي أنيق.

وأشارت فينكلمان إلى إمكانية تنسيق درجتي بيج مع بعضهما البعض، كدرجة بيج فاتحة للقطعة الفوقية ودرجة بيج داكنة للقطعة التحتية، خاصة مع القوام الممتلئ.