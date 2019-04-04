"رجيم البطاطس".. كيف تتخلص من وزنك الزائد بهذه الطريقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

مع دخول الصيف يبدأ الأشخاص في تخفيف الملابس، ولكن يصدم بعضهم في زيادة وزنهم بشكل ملحوظ، خاصة مع تراكم الدهون بمنطقة البطن، الأمر الذي يسبب إزعاج ورغبة في التخلص منه بأسرع وقت.

في السطور التالية تعرفوا على رجيم البطاطس للحصول على مظهر أنيق ورشيق في اسابيع قليلة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" و موقع " livinglovecommunity".

ما هي حمية البطاطس؟

يعد Potato Diet أو Potato Hack نظام غذائي صحي قصيرة الأجل للحصول على نتائج سريعة نسبيًا في فقدان الوزن بطريقة صحية، ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وإعادة ضبط الشهية.

ونظام Potato Diet الذي يطلق عليه Paleo الغذائي تم تطويره في الأصل بواسطة طبيب في عام 1849، استخدامه في ذلك الوقت لمعالجة الناس من عسر الهضم، والذين يعانون من مشاكل في الوزن والسمنة، والجهاز الهضمي، ثم انتشرت هذه الحمية الغذائية منذ ذلك الحين حتى الآن، وتم تسليط الضوء عليها بواسطة تيم ستيل مع كتابه The Potato Hack، الذي نشر في عام 2016.

كيف يتم تطبيقه؟

حمية البطاطس مأخوذة من فكرة بسيطة للغاية، يسهل متابعته، الشيء الوحيد الذي يؤكل هو البطاطس. تأكل من 1 كيلو إلى 2 كيلو بطاطس يوميًا، أي ما يعادل 800 جرام إلى 2000 جرام من البطاطس، ولا يوجد طعام آخر مسموح به في هذا النظام الغذائي.

يمكنك إضافة كمية صغيرة جدًا من ملح البحر أو ملح الهيمالايا الوردي إذا رغبت في ذلك، ولكن يفضل أن تتجنب الملح بشكل عام، ولكن إذا كنت تتوق إليه أو ترغب فيه ليساعدك على التمسك بالنظام الغذائي.. فقم بإضافة القليل من الملح، ويمكنك أيضا شرب الشاي الأسود والشاي العشبي والقهوة السوداء (بدون إضافة حليب أو سكر)، وتناول المياه.

لا تخطط للقيام بتمارين ثقيلة أثناء اتباع نظام Potato Diet يفضل فقط ممارسة التمرينات الخفيفة؛ كالمشي.

كيفية طهي البطاطس بطريقة النظام الغذائي؟

هناك عدة خيارات فيما يتعلق بأفضل طريقة لطهي البطاطس، مثل سلق البطاطس للاستفادة من عناصر غذائية عديدة، كالبوتاسيوم:

1 - غلي أو سلق البطاطس في الماء المصفى، واتركها تبرد لمدة 24 ساعة في الثلاجة، ويجب عدم التخلص من ماء السلق لأن به الكثير من العناصر الغذائية، لذا قم بتبريد الماء وشربه طوال اليوم أثناء تناولك البطاطس.

2 - وضع البطاطس في الفرن، ثم تبريدها لمدة 24 ساعة باستخدام الثلاجة، وهناك وصفات أخرى متوفرة في كتاب The Potato Hack إذا كنت بحاجة للتجديد.

يحافظ تناول البطاطس الباردة أو في درجة حرارة الغرفة على النشا المقاوم الذي يتم عن طريق طهي البطاطس وتبريدها لمدة 24 ساعة، هذه خطوة مهمة لأن زيادة نشا مقاومتك هي إحدى الفوائد الرئيسية لنظام حمية البطاطس.

إذا قمت بإعادة التسخين بعد تبريده لمدة 24 ساعة، فسوف تدمر بعض النشا المقاوم. وإذا كنت، لسبب ما، تشعر بحساسية تجاه النشا المقاوم وتشعر بالانتفاخ بعد تناول البطاطا المبردة، فإن تناولها ساخنة سيكون مناسبًا أفضل لك.

Advertisements

إلى متى يجب أن تتبع حمية البطاطس؟

هذا يعتمد على أهدافك، ويمكنك استخدام حمية البطاطس حتى تصل إلى وزنك المثالي. فهناك أشخاص فعلوا ذلك لمدة 10 أيام أو لمدة شهر واحد وحتى لمدة عام واحد، لكنه ينصح عمومًا بأن يتبع الناس حمية البطاطس لمدة 3-5 أيام، ويمكنك أن تبدأ بـ 3 أيام ثم تنطلق إلى 5 أيام تدرجيًا.

وهناك طريقة لطيفة للقيام بذلك أسبوعيًا، على سبيل المثال، يمكنك تناول حمية البطاطس لمدة 3 أيام للأسبوع الأول، ثم تناول الطعام بشكل طبيعي لبقية الأسبوع.

في الأسبوع التالي سوف تتناول البطاطس لمدة 4 أيام، ثم في الأسبوع الثالث تناول البطاطس لمدة 5 أيام، حتى تصل إلى الوزن الذي تريده. لذلك قد يبدو هذا كما يلي:

من الإثنين إلى الجمعة هي أيام حمية البطاطس، في اليومين المتبقيين من الأسبوع، يمكنك تناول الطعام بشكل طبيعي. إذا كنت تتواصل في عطلة نهاية الأسبوع، فهذا يعني أنه لا يزال بإمكانك القيام بذلك.. هناك الكثير من المرونة مع هذا النظام الغذائي حتى تتمكن من إيجاد طريقة لجعله يعمل مع نمط حياتك.

وكشف موقع Cronometer، وهو موقع لتتبع التغذية معرفة ما توفره كيلوا والنصف من البطاطس للتغذية:

• 1034 سعرة حرارية

• 244 جرام من الكربوهيدرات

• 32.7 جرامًا من الألياف

• 13.3 جرام أو 3.3 ملاعق صغيرة من السكر

• 1.4 جرام من الدهون

• 22 جراما من البروتين

• فيتامينات ب وفيتامين ج

• النحاس والحديد والماغنيسيوم والمنجنيز والزنك والبوتاسيوم والفوسفور

وبذلك فإن البطاطس منخفضة نسبيًا من السعرات الحرارية، و غنية بالألياف، منخفضة السكر وتوفر البروتين الكافي، وكذلك الفيتامينات والمعادن.