كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 04:42 مساءً - في كل موسم هناك طريقة معتمدة للعناية بـ البشرة . تعرفي الى كيفية العناية بالبشرة خلال فصل الربيع من خلال استخدام غسول خاص بـ البشرة الدهنية. تحتاج البشرة الدهنية إلى العناية والاهتمام المستمر؛ فهي من أصعب أنواع البشرة، نتيجة إفرازها الزيوت التي تتسبب في ظهور اللمعان على الوجه

اليكِ طريقة صنع غسول جوز الهند الخاص بالبشرة الدهنية في المنزل، ومن دون تكلفة مادية عالية، لتتعلمي من خلاله كيفية العناية بالبشرة خلال فصل الربيع.





فوائد جوز الهند للبشرة:

يقلل من نسبة الزيوت التي تفرزها البشرة الدهنية.

تنظيف الوجه من العمق، والتخلص من الأوساخ العالقة بالوجه.

التخلص من الجلد الميت العالق بالبشرة.



يعمل على علاج حب الشباب.

يعمل جوز الهند على محاربة البقع الداكنة الموجودة في الوجه.

الحد من الخطوط البيضاء الدقيقة الموجودة بالبشرة.



طريقة إعداد غسول جوز الهند لتنظيف البشرة

المكونات:

وعاء محكم الغلق.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من العسل.





طريقة التحضير والتطبيق:

أحضري إناءً ثم ضعي بداخله ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

قومي بإضافة العسل إلى جوز الهند، مع التقليب المستمر.

احرصي على تخزين الخليط في درجة حرارة الغرفة.

قومي بإضافة معلقة صودا الخبز إلى خليط جوز الهند والعسل.

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انقلي الخليط لوعاء محكم الغلق.

طبقي كمية صغيرة من الخليط على الوجه والرقبة.

دلكي الخليط في حركة دائرية لمد 4 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ، وتجفيفه بمنشفة نظيفة.

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