ماسكات الزبادي مع الفواكه لبشرة شبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 04:42 مساءً - لطالما كانت الزبادي أساسية في كثير من الخلطات الطبيعية للـ بشرة، تحتوي على خميرة طبيعية تساعد الفتاة في الحصول علىبشرة شبابية ونضرة، كما أنها موجودة دائمًا في مطبخِك.

وللحصول على نتيجة مضاعفة، فلِمَ لا تعتمدين على فواكه الموسم للاستفادة من الفيتامينات والمعادن الصحية الموجودة بها، لبشرةشبابية خالية من العيوب.





ماسك الزبادي مع الموز



- ملعقة كبيرة زبادي لبشرةشبابية



- حبة موزة مهروسة

- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها علىبشرة الوجه والرقبة.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء، وكرري الماسك بشكل دوري لتغذية بشرتِك، إذ يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يعيد الحيوية لبشرتِك، وتعمل الزبادي على تهدئة الـبشرة وتغذيتها بالبروتين، أما العسل فهو أساسي لنعومة ولمعان طبيعي للـبشرة



ماسك الزبادي مع البرتقال



- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة كبيرة عصير برتقال

- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة نشا





في وعاء ضعي المكونات مع بعضها، واخلطيها جيدًا.

وزّعي الماسك بالفرشاة على بشرتِك، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، للحصول على بشرةحيوية ونضرة، إذ يعمل البرتقال على تهدئة وتلطيف الـبشرة، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يساعدكِ في التخلص من التجاعيد، وتلعب النشا دورًا أساسيًّا في الحفاظ على حيوية بشرتِك.

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