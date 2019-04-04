إليكِ الاستخدامات الجمالية لملح هيمالايا الزهري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 04:42 مساءً - ملح هيمالايا الزهريّ أو الورديّ، كَثُر الحديث عنه وعن فوائده الجماليّة والصحيّة في الآونة الأخيرة.

هذا الملح الزهريّ الذي نراه في الأسواق، يتوافر في جبال الهيمالايا، ومن هنا جاءت تسميته. الواقع أنّ هذا الملح، يشكّل كنزًا طبيعيًّا وإكسيرًا جماليًّا رائعًا. أمّا سرّ اختلافه عن الملح العاديّ الخشن، فيكمن في طريقة تكوّنه وحفظه. ففيما الملح التقليديّ، يُستخرج من البحار والمحيطات التي تعاني التلوّث، يُستخرج ملح هيمالايا من هذه المنطقة الجبليّة غير الملوّثة. وقد غُطّي الجزء الأكبر من هذا الملح الزهريّ، الذي تكوّن قبل نحو 250 مليون عام، بطبقة من الحمم البركانيّة، ما حفظه بشكل طبيعيّ وضمِن له حماية مثاليّة من الملوّثات.

فما هي الفوائد والاستخدامات الجماليّة لملح الهيمالايا الزهريّ؟

يتمتّع ملح الهيمالايا بالكثير من الفوائد الصحيّة، من تعزيز صحّة العظام، إلى خفض ضغط الدم، كما لديه فوائد جماليّة كبيرة ومذهلة!

مطهّر للجلد: يشتهر ملح هيمالايا الورديّ بإزالة السموم من الجسم. فهو يعمل على إخراج المعادن الثقيلة والأوساخ، والمواد الملوِّثة والبكتيريا من الجسم وذلك عبر المسام. هذا ما يسمح بتنظيف البشرة وإبقائها نقيّة. وهذا بالتالي، يحارب علامات الشيخوخة المبكِّرة ويؤخّر ظهورها.

طريقة التخلّص من السموم: في حوض الاستحمام المليء بالمياه الدافئة، أضيفي كوبًا من ملح هيمالايا الزهريّ. ثم أضيفي كوبًا من الحليب كامل الدسم مع 10 قطرات من زيت الخزامى، و10 قطرات من زيت العرعر. مدّدي جسمكِ في هذه المياه مدّة ساعة، ثّم لاحظي الفرق.



تقشير الجسم والتخلّص من الخلايا الميتة:

صحيح أنّ عمليّة تقشير الجسم ليست جديدة، إنّما استخدام ملح هيمالايا الزهريّ يضمن نتائج مميّزة. افركي بشرتكِ بملح هيملايا الزهريّ الذي يعمل على إزالة الأوساخ والخلايا الميتة بسرعة مذهلة. كما يساعد في استرجاع بشرة حريريّة.

طريقة التحضير: في وعاء كبير، ضعي كوبًا من ملح هيمالايا الورديّ، ونصف كوب من زيت جوز الهند. ثمّ حفنة من أوراق الورد المجفّفة، و10 قطرات من زيت إبرة الراعي. امزجي المكوّنات جيّدًا إلى أن تصبح متماسكة وافركي بشرتكِ بها.



إزالة رائحة العرق:

يعمل ملح هيمالايا الورديّ على إزالة الروائح الكريهة، كرائحة العرق. السرّ في ذلك، يكمن في قدرته على امتصاص إفرازات الجسم. أما طريقة استخدامه فتكمن في صنع مزيل للعرق في المنزل، وذلك كالآتي:

في زجاجة رذاذ نظيفة، ضعي ملعقتين صغيرتين من ملح هيمالايا، ثلاث ملاعق من الماء المقطّر، ونصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز. بعدها، ضعي 10 قطرات من زيت أساسي من اختياركِ، كـ زيت الورد أو زيت الخزامى للحصول على رائحة عطِرة. حرّكي المزيج جيدًا. يمكنكِ استخدام مزيل الرائحة على الفور.