أبرز ألوان المناكير لصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 04:42 مساءً - إن كنت من محبات الموضة، لا سيما موضة المناكير، فستكونين هذا الصيف أمام خيارات واسعة من ألوان المناكير المليئة بالحيوية والجمال، وقد جمعنا من بينها ألوان المناكير التي تحتل عرش موضة المناكير لصيف 2019، فاختاري منها ما يعجبك.



المناكير الوردي

يعد الوردي من أبرز ألوان المناكير التي لا تغيب عن موضة الربيع والصيف في كل عام، وهو سيبقى كذلك خلال صيف 2019، لذلك لا تجعلي المناكير الوردي يغيب عن أظافرك في هذا الموسم، وبإمكانك استخدام المناكير الوردي بجميع تدرجاته.



المناكير الأصفر

المناكير الأصفر هو الاتجاه الأبرز في موضة الأظافر لصيف 2019، فإذا كنت تمتلكين شخصية جريئة ومرحة في آن، لا تترددي في اعتماد المناكير الأصفر بتدرجاته القوية والصارخة، فهو ملائم لمختلف إطلالاتك الصيفية.



المناكير الأخضر الداكن

على رغم أن ألوان المناكير الداكنة هي الأكثر اعتماداً خلال الشتاء، لكن القاعدة هي العكس هذا الصيف، حيث يعد المناكير الأخضر الداكن الاتجاه الأكثر انتشاراً في موضة الأظافر، فاعتمديه في إطلالاتك النهارية والمسائية على حد سواء.



المناكير الباستيل

يتربع الباستيل على عرش الموضة العالمية لربيع وصيف 2019، لجهة المكياج والأظافر، فهو اللون الأبرز دون منازع. لذلك، اعتمدي المناكير الباستيل لإطلالة عصرية مفعمة بالأنوثة. وبإمكانك استخدام اللون الباستيل الموحد أو اعتماد مختلف تدرجاته في الوقت نفسه على أظافرك.

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