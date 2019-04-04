- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 04:42 مساءً - صبغة الأشقر العسلي ، لون أشقر دافىء تأتي ضمن أحذ صيحات ألوان الشعر.
بين البنيّ الفاتح والأشقر العسليّ هناك العديد من النغمات التي تمنح الشعر الأناقة، سواء كان قصيراً، طويلاً أو متوسّط الطول. ولأنّها نغمات جميلة ليست بداكنة أو بفاتحة جدّاً، فهي أيضاً ناعمة لجميع ألوان البشرة اعتمدتها نجمات شقراوات وسمراوات، لاءمت كذلك ألوان العينين لكلّ منهنْ، فكانت إطلالات تليق بكلّ أناقة بالـ Red Carpet.
اخترنا نجمات اعتمدن تدرّجات مختلفة من صبغة الأشقر العسلي، لتختاري أنتِ بدوركِ ما يناسب لون بشرتكِ ولون عينيكِ لهذا الموسم.
تابعي أيضاً:
صبغات شعر 2019 ... استوحيها من النجمات
صبغات شعر بلاتيني لربيع وصيف 2019
صبغات شعر بلون المشروم
كانت هذه تفاصيل خبر صبغة الأشقر العسلي على طريقة النجمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.