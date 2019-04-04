صبغة الأشقر العسلي على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 04:42 مساءً - صبغة الأشقر العسلي ، لون أشقر دافىء تأتي ضمن أحذ صيحات ألوان الشعر.



بين البنيّ الفاتح والأشقر العسليّ هناك العديد من النغمات التي تمنح الشعر الأناقة، سواء كان قصيراً، طويلاً أو متوسّط الطول. ولأنّها نغمات جميلة ليست بداكنة أو بفاتحة جدّاً، فهي أيضاً ناعمة لجميع ألوان البشرة اعتمدتها نجمات شقراوات وسمراوات، لاءمت كذلك ألوان العينين لكلّ منهنْ، فكانت إطلالات تليق بكلّ أناقة بالـ Red Carpet.





اخترنا نجمات اعتمدن تدرّجات مختلفة من صبغة الأشقر العسلي، لتختاري أنتِ بدوركِ ما يناسب لون بشرتكِ ولون عينيكِ لهذا الموسم.

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