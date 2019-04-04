نجمات صراع العروش يفتتحن الموسم الـ 8 بأجمل الاطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 04:42 مساءً - حالة من الانتظار والتأهب ترافقت مع إعلان موعد عرض الموسم الثامن والأخير من المسلسل الأكثر شهرة في العالم صراع العروش “Game of Thrones”، وقد قام فريق العمل بافتتاح الموسم، من خلال حفل العرض الأول الذي أقيم في مدينة نيويورك مساء أمس، والذي حضره نجوم العمل، إضافة مجموعة من نجوم هوليوود، وطبعًا اختارت النجمات أجمل التصاميم وأكثرها جرأة للسجادة الحمراء، وإليكِ بعض الأمثلة.



إميليا كلارك في فستان من فالنتينو:



اختارت نجمة العمل “إميليا كلارك” Emilia Clarke فستانًا بتصميم رومانسي ناعم من مجموعة “فالنتينو” Valentino باللون الأزرق الشاحب، ومزينًا بالكشكش على الياقة والأكمام، وقد اعتمدت معه مكياجًا دراماتيكيًّا، وأحمر شفاه داكنًا، لتخلق نوعًا من التناقض بين نعومة الفستان وجرأة المكياج.



صوفي تورنر في لوك شبابي من لويس فويتون:



أما النجمة الشابة “صوفي تورنر” Sophie Turner فقد اختارت فستانًا بتصميم عصري من “لويس فويتون” Louis Vuitton باللون الأسود، مرصّعًا بشكل كامل بحبات الكريستال البراقة بأحجام مختلفة، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ، وبعض المجوهرات الناعمة.



ميزي ويليامز في فستان من ميوميو:



“ميزي ويليامز” Maisie Williams إحدى أهم بطلات مسلسل Game of Thrones اختارت فستانًا بتصميم شبابي مميز من “ميو ميو” Miu Miu، مصنوعًا من طبقات براقة من الكشكش، الفستان ناسبها وناسب سنها الشابة، غير أنّ لون الشعر البنفسجي لم يكن خيارًا موفقًا أبدًا.

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ناتالي دورمر في فستان من جيورجيو أرماني:



اختارت الممثلة “ناتالي دورمر” Natalie Dormer فستانًا باللون الأسود من “جيورجيو أرماني” Giorgio Armani بتصميم كلاسيكي أنيق، بقصة الكتف الواحد، وله حزام عريض على الخصر، قصته ضيقة وناعمة، وقد نسقت معه أقراطًا ماسية براقة.



نجمات مسلسل صراع العروش “Game of Thrones” يفتتحن الموسم الثامن والأخير بأجمل الاطلالات، شاهدي الصور وأخبرينا رأيكِ.

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