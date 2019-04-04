كل ما تريد معرفته عن صرف "النفقة" بالهاتف المحمول

خلال عقدها اجتماع مع رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إن عدد المتسفيدين من صرف النفقة بالمحمول من بنك ناصر بلغ 17 ألفأ.

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد وقعت بروتوكول تعاون بين بنك ناصر، وثلاث شركات محمول بهدف صرف النفقة للزوجة أو للمطلقة أو الأبناء أو الوالدين، من فروع شركات المحمول، بجانب الصرف من فروع بنك ناصر.

وتقدم "الوطن " أهم المعلومات عن صرف النفقة بالمحمول:

- يقوم بنك ناصر الاجتماعى بدفع النفقة للفئات المستحقة وهى "المطلقات أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين"، من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك.

- تهدف النفقة إلى حماية الأسرة التي تعانى من هجر، وتخلى عائلها عنها وتركها دون نفقة، حيث يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتنفيذ الاحكام القانونية، وتسليم المستحقين للنفقة، سواء كانت الزوجة، المطلقة، الأبناء، أو الوالدين.

- عدد فروع بنك ناصر الاجتماعي التى تصرف منها النفقات 54 فرعا.

- حال اختيار المستفيد خدمة صرف النفقة من خلال فروع شركات المحمول لتسهيل عملية الصرف وسهولة الوصول إلى أقرب فرع لهم من فروع شركات المحمول، ستكون تكلفة الخدمة على مستحقي النفقة جنيها واحدا مصريا على كل مائة جنيه يتم صرفها.

- مشروع صرف النفقة من خلال فروع شركات المحمول يساهم في دعم توجه الدولة الحالي في توسعة وتعميم فكرة الشمول المالي بوضع شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع، ضمن منظومة الدفع الإلكتروني، من خلال استخدام الأموال المحولة على المحفظة الإلكترونية في دفع فواتير المحمول والشحن، وكافة خدمات شركات المحمول.

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- بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في 2004 لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة، الأبناء والوالدين مبلغ 3.63 مليار جنيه، لعدد 349 ألف و915 مستحق، ممن صدر لهم أحكام بنفقات، والأجور وما في حكمها.

- تم تنفيذ 214 ألف حكم قضائي وتم تحريك 75 ألف جنحة، بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون.

- بلغ عدد القائمين بالصرف من خلال المحمول 17ألف مستفيد.

قواعد صرف النفقة

- يتم التقدم بطلب تنفيذ حكم أوامر النفقة على النموذج المعد لذلك، والذي يصرف مجاناً لطالب التنفيذ بصفته الشخصية أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني، مهما تعدد الصادر لصالحهم الحكم أو الأمر وذلك من الفرع المختص الواقع بدائرته محل إقامة طالب التنفيذ، على أن يكون مرفقاً به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً.

- بعد تقديم طلب صرف النفقة مستوفياً كافة بياناته والمستندات المطلوبة يصرف لطالب التنفيذ المستحق من النفقات والأجور وما في حكمها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه، وفي الحدود التي يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها متى كان الاستحقاق كان سارياً، وذلك بحد أقصى 500 جنيه شهرياً بالنسبة إلى كل نفقة أو أجر أو ما في حكمها، أو المبلغ المحكوم به أيهما أقل، وذلك على ضوء المتاح من موارد الصندوق حتى تمام تحصيل المبالغ المحكوم بها من جهة العمل أو تسوية الحالة.

- يستمر البنك في صرف النفقات والأجور وما في حكمها بالنسبة إلى الأحكام التي بدأ في تنفيذها قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك وفقاً للقواعد المقررة به على أن يقوم طالب التنفيذ بتقديم طلب صرف جديد مستوفياً جميع البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار في جميع الأحوال، لا يشمل التنفيذ مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة، كما لا يشمل المتجمد من المستحق عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر من نفقات أو أجور أو ما في حكمها استحقت عن مدة سابقة على تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك إلى أن يتم تحصيله.

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