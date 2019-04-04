طريقة عمل شوربة الكوارع

لشوربة الكوارع فوائد عديدة وذلك لأنها تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الفسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، بالإضافة إلى الكولاجين الذي يعمل على حماية بطانة الجهاز الهضمي، والتخلص من أمراض القولون العصبي.

المكونات

250 جرام كوارع

ثمرة بصل

نص فنجان عصير ليمون

مستكة، حبهان، قرفة، لورا، ملح وفلفل أسود، وكمون "حسب الرغبة"

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

طريقة التحضير

بعد التأكد من تنظيف "الكوارع" ونقعها في ماء وخل، تغسل مرة أخرى بماء فاتر وتصفى من الماء جيدا.

يسخن الماء ويوضع به البصل وورق اللورا، مستكة، حبهان والفلفل الأسود والثوم.

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بعد غليان الماء توضع "الكوارع"، وتغطى جيدا مع إزالة الريم أول بأول.

تقلل النار على الإناء، وتترك "الكوارع" حتى تنضج.

تصب "الكوارع"، في قالب التقديم، وتقدم مع عصير الليمون مزينة بالبقدونس.

وهناك طرق مختلفه من الممكن أن تقدم بها "الكوارع"، منها "الفتة"، التي تجهز بالشكل العادي، مع تحميص الخبز والأرز والصلصة، ولكن بدلا من اللحمه تقدم الكوارع، ومن الممكن أن تقدم بصلصة الطماطم، وذلك بتجهيز الصلصة بالبصل والثوم ثم إضافة "الكوارع" بها بعد نضجها.

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