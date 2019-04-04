حلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، ضيفة على برنامج "منا وجر"، المذاع عبر قناة "إم تي في" الفضائية اللبنانية، برفقة زوجها الفنان يوسف الخال، وتحدثا عن علاقتهما، فيما وضع "الخال" زوجته في موضع محرج أكثر من مرة خلال البرنامج.
أول موقف محرج وضعها فيه "يوسف"، هو سؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرة، إذا ما انفصلا، أو خانها أو توفى أو لأي سبب آخر، وردت "نيكول" وهي تشعر بالحرج، أنها تستبعد زواجها مرة أخرى، ورجحت أنها يمكن أن تتزوج في حالة وفاته فقط، وإذا وجدت السند المناسب لها.
وتقوم فكرة البرنامج في الأساس على توجيه الثنائي، أسئلة في صميم علاقتهما، وتتحدث عن نقاط محرجة، وهو ما ذهب إليه "الحاج"، سائلا "نيكول"، هل لو أعلن خيانته لها على الهواء مباشرة فهل ستسامحه أم لا، فردت "نيكول" مؤكدة بأنها لن تكون مثالية كما يريد الجمهور، فلن تسامحه إذا اعترف بذلك.
وعلى جانب آخر، تحدثت "نيكول" عن زواجها وذكرت أنه لم يعطلها على المستوى المهني، بالعكس أضاف إليها بأنها أصبحت أما وهو أمر عظيم، وقالت كذلك إنها لن تمانع وضع اسم زوجها على تتر أي عمل فني يجمعهما، فهي تحمل اسمه بالفعل، ولن تدخل الأسرة في مشاكل بسبب تلك الأمور.
كانت هذه تفاصيل خبر "ممكن أتجوز تاني لو مات".. 3 مواقف محرجة لـ نيكول سابا ويوسف الخال "على الهواء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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