"هاخده منك.. خليني أصلح بينكم".. الحموات و"صديقات العمر" وراء "خراب البيت"

"خرابة بيوت".. لقب يطلق على الشخصيات التي تفتعل المشكلات بهدف "خراب البيوت"، أو "صيد الرجال"، سواء الصديقة التي تخون ثقة صديقتها وتقتحم حياتها بهدف نزع علاقتها من زوجها والزواج به، أوالأخت أو شقيقة الزوج أو الخالة وغيرهم.

حاولت الأعمال الدرامية تسليط الضوء على قضية انتشرت بكثرة داخل المجتمع، كمسلسل "قيد عائلي"، الذي يُعرض على فضائية "Dmc"، ويناقش محاولة "خرب البيوت" و"تصيد الرجال"، وتقوم خلاله الفنانة دينا فؤاد، باصطياد الرجال ونزع علاقاتهم بزوجاتهم.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تُسلط الدراما فيها الضوء على قضية "تصيد الأزواج"، فنجح مسلسل "لأعلى سعر"، الذي جسدت بطلتاه الفنانين نيللي كريم، وزينة دور على أكمل وجه، حينما تعرضت للخيانة من صديقة عمرها و"خطفت" زوجها وتزوجت به.

تواصل "هُن"، تسليط الضوء على القضية مع فتيات تعرضنّ لـ"خراب بيوتهن" من أقرب الناس لهن، وطرح سؤالًا عليهن من هي الشخصية التي "خربت بيتك" وحياتك؟ ومعرفة ردود أفعالهن.

صديقة "شاهي" سرقت زوجها.. وحماة "نوال" تسببت في طلاقها مرتين.. وزوج "نورا" انفصل عنها بسبب صاحبته

تعرضت "شاهي. ت"، صاحبة الـ23 عامًا، للخيانة من صديقتها المقربة التي تجمع بينهن علاقة قوية، واستغلت صديقتها نشوب خلاف بينها وبين حبيبها حينما طلبت منها محاولة الإصلاح بينهما وتوضيح سوء التفاهم، لتجد الأخرى الفرصة في الفوز به، وشوهت صورتها بشتى الطرق حتى تسنح لها الفرصة بالتودد والتقرب منه "بين يوم وليلة لقيته قطع علاقته بيا بعد مكالمة صاحبتي ليه، واتفاجئت بعد فترة قليلة إنه ارتبط بيها، وبعد أسبوعين اتخطبوا، وبعد كام شهر اتجوزوا ودلوقتي عندهم طفل".

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"حماتي طلقتني من جوزي مرتين"، بهذه العبارة كشفت الزوجة "نوال. ن"، عن "خرابة البيوت" في حياتها، حينما كانت تفتعل المشكلات لمحاولة الإيقاع بينها وبين زوجها بعد قصة حب دامت لـ5 سنوات قبل الزواج "من بداية الخطوبة وحماتي بتحاول توقع بينا بشتى الطرق، كانت بتروح تقوله حاجات محصلتش، وبعد الزواج بكام شهر سرقتني في حاجات من بيتها، وتفاقمت المشاكل وفي لحظة غضب جوزي طلقني، والمرة الثانية سخنته عليا وقالتله إني بتعامل معاها وحش ومبحبش أساعدها في البيت وبتستغل قرب زوجي منها واشترطت عليه يطلقني".

روت "نور. م"، صاحبة الـ27، قصة صديقة لها تعرضت للخيانة ومؤامرة من قبل صديقة لزوجها، بعد قصة حُب دامت أكثر من 5 أعوام، بداية من السنة الأولى في الجامعة "اتجوزت بعد ما اتخرجت منه، وعاشوا مع بعض سنة، دخلت في القصة واحدة مش كويسة اتعرف عليها من شغله".

حاولت الصديقة افتعال المشكلات من خلال الاتصالات الهاتفية، حسب "نورا" "بقت تكلمها في التليفون تقولها والله ما هسيبهولك وكانت بتعمل خناقات كتير بينها وبين جوزها وتعرفها إنها بتكلمه حتى لما مكانش بينهم حاجة عشان يتخانقوا".

نجحت مخططات الصديقة في الاستحواذ على الزوج، نتيجة الخناقات والخلافات المستمرة: "الراجل زهق من خناقات مراته وراح فعلا كلم البنت ارتبط بيها ورغم إنه كان يعرف حركاتها مع مراته، طلق مراته وهي حامل في بنته، متجوزش التانية، ولما اطلقوا كلمتها قالتلها قلتلك هاخده منك."

مؤامرة وقعت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، تدعى"غدير. ش"، من صديقتها وحبيبها بعدما جمعتهما علاقة عاطفية، فتأمرت الصديقة معه وحاولت إقناعه بأنها لا تحبه، وتأمرا عليها وفكرت الصديقة في خدعتها بإقدامه على خطبة غيرها بعد انفصاله عنها لمحاولة اختبار رد فعلها، وهو الأمر الذي ظلت فيه لمدة عام ونصف يتم خداعها دون معرفة التفاصيل والتي كانت سببًا في سوء التفاهم والإنفصال "فضلت مخدوعة لمدة سنة وطلعوا بيتآمروا عليا وبيخططوا من ورايا".

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