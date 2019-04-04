دراسة بريطانية: حبوب منع الحمل تقي من الإصابة بـ"سرطان المبيض"

كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون في مركز"روزويل بارك"، الشامل للسرطان في بوفالو بنيويورك، وجامعة "بوفالو"، أن النساء اللائي استخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الفم، أقل عرضة من غيرهن للإصابة بسرطان المبيض.

وقد قارن الباحثون بيانات نحو 579 مريضًا توفوا خلال 12 شهرًا من تشخيص إصابتهم بسرطان المبيض، مع مجموعة مراقبة تضم حوالي 2300 إمرأة بدون سرطان مبيض.

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ووجدت الدراسة أنه بعد تعديل عوامل مثل العمر، وما إذا كانت المرأة قد أنجبت على الإطلاق، ارتبط استخدام حبوب منع الحمل بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 46% في غضون عام، من تشخيص سرطان المبيض.

وقالت جينيفرمونجيو في القائمة على الدراسة: "كلما طال تاريخ استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم، زادت الحماية التي لاحظناها فيما يتعلق بتقليل فرصة الوفاة من سرطان المبيض العدواني".

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