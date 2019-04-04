بالفيديو| وصلة رقص جديدة لفيفي عبده على أغنية "ملكة جمال الروح"

نشرت الراقصة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فيفي" وهي ترقص على أغنية "ملكة جمال الروح"، للفنان جورج وسوف، مرتدية عباءة بنفسجية طويلة ذات أكمام، وتركت شعرها منسدلًا، بالإضافة للماكياج الذي تناسب مع إطلالتها.

تفاعل المتابعين مع مقطع الفيديو، وحصل على أكثر من 25 آلف تسجيل إعجاب، والمئات من التعليقات مشيدين بجمالها ورقتها.

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وعلقت إحدى المتابعات قائلةً: "ماشاء الله عليكي يافوفا ياقمر ربنا يحميكي"، وأضافت آخرى قائلةً: "ما أهضمك أي أغنية بتحوليها لنغاشة وفرح ورقص".

وكانت "فيفي" قررت الاستمرار في دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة، بالرقص على إحدى أغانيها، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبده" بأزياء سوداء، مزينة برسومات لامعة، خلال رقصها داخل منزلها، على أغنية "هو ده" لشيرين عبدالوهاب، معلقة: "‏يا مساء الورد والياسمين ‏من مصر أم الدنيا".

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