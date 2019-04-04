صيني يهدي ابنته ماسة نادرة ويطلق عليها اسمها.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختار صيني هدية فخمة لا تُنسى، وتُقدر بالملايين لابنته، وهي ماسة نادرة للغاية عيار 88 قيراطًا.

اشترى الأب الذي لم يُكشف عن هويته، ماسة نادرة ذات 88 قيراطًا من مزاد "Magnificent Jewels and Jadeite" في هونع كونغ أمس الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اشترى الرجل الماسة مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، وأطلق عليها اسم ابنته "مانامي ستار"، وتتميز هذه الماسة بأنها واحدة من بين 3 ماسات بيضاوية الشكل تزيد على 50 قيراطًا يتم عرضها في مزاد.

تنضم هذه الماسة إلى نوع نادر من الماس يُعرف باسم Type IIa، والذي يعتبر الأكثر قيمة ونقاء في العالم، كما يدخل اثنان من هذا النوع من الماس في تصميم "مجوهرات التاج" Crown Jewels، وهي عبارة عن مجموعة حلي يمتلكها ملوك وملكات إنجلترا، بالإضافة إلى أشياء عديدة أخرى تستخدم أثناء حفلات التتويج، وهذه المجوهرات يتم حفظها في "دار الجواهر الملكية" في برج لندن.

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شمل المزاد بيع 200 قطعة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الألماس الأبيض والملون والأحجار الكريمة، وقال "إيدي ليفيان" المدير التنفيذي لشركة "ليفيان" الشهيرة للمجوهرات: "هذه الماسة ذات الـ 88 قيراطًا، تعد واحدة من أكبر الماسات البيضاوية في العالم، وأكثرها دقة في الشكل".

هذا وكشف ليفيان أنه ذات مرة، حرس أسلافه ماسة "كوه نور" الأسطورية، والتي أصبحت الآن جزءًا من "مجوهرات التاج" في برج لندن.