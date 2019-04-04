١١ أبريل.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الأناقة والإبداع بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أعلن أحمد عليوة، رئيس مهرجان الفضائيات العربية، عن انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الأناقة والإبداع بالتعاون مع جمعية ألوان الشرق للثقافة والتنمية برئاسة فتيحة بدلي، رئيس المهرجان بالمملكة المغربية في مدينة وجدة خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل الجاري.

وقال عليوة، في تصريحات صحفية، إنها المشاركة الأولى التي يقوم بها بالمملكة المغربية، مشيرًا إلى أنه سوف يتخلل المهرجان عدة فعاليات على مدار 4 أيام، على أن يكون هناك ندوة صحفية في اليوم الأول بحضور الصحافة المصرية والمغربية والقنوات الفضائية.

ويتخلل اليوم الثاني والثالث عروض أزياء القفطان والجلابة المغربية وعروض أزياء عربية من مصر والمغرب والجزائر وسلطنة عمان بحضور السلطات والمحافظ والشخصيات الهامة بالمملكة المغربية، ويتخلل اليوم الرابع الحفل الختامي بمسرح محمد السادس.