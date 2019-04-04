محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
تمثل الجاذبية عنوان موضة إكسسوارات الشعر في 2019؛ حيث تتلألأ الإكسسوارات بحليات لامعة وبراقة لتضفي على الشعر لمسة سحر تأسر الألباب.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه، أن إكسسوارات الشعر، كالمشابك والأطواق والسلاسل، تتزين هذا العام بأحجار الستراس اللامعة أو اللآليء أو مظهر صدفة السلحفاة.
وأضافت مايروزه، أن إكسسوارات الشعر المتلألئة ليست قاصرة على الإطلالات المسائية فحسب، بل يمكن أيضا تزيين الشعر بها في الإطلالات النهارية.
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