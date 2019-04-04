هكذا تختار لون الإضاءة المناسب للأثاث في منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوردت بوابة "ليشت.دي" الألمانية، أنه ينبغي اختيار لون الإضاءة بما يتناغم مع ألوان الأثاث، موضحة أن الإضاءة البيضاء الدافئة تساعد على سطوع الألوان الدافئة مثل الأصفر الشمسي أو الكريمي.
وتمتاز الإضاءة البيضاء الدافئة بأنها تشيع أجواء الراحة والهدوء والاسترخاء في أرجاء الغرفة، علما بأن درجة حرارة الإضاءة البيضاء الدافئة تصل إلى 2900 كلفن، وهي تكون مذكورة على عبوة المصباح.
وبخلاف ذلك تعمل الإضاءة البيضاء المحايدة على خلق أجواء تتسم بالبساطة والنقاء وتمتاز بتأثير موضوعي ومحفز؛ لذا فهي تتناغم مع الألوان الباردة كالأزرق، علما بأن درجة حرارة الإضاءة البيضاء المحايدة تزيد عن 3300 كلفن.
وفي حال الجدران الملونة يراعى ألا يؤثر لون الإضاءة بالسلب على لون الجدار؛ لذا ينبغي استخدام إضاءة ذات مقياس تجسيد لوني عال بقين تتراوح بين 80 و90 CRI.
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