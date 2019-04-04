بالفيديو| مربية تقتل طفل رضيع بسبب "قيلولة" في حضانة بتايوان

صورت كاميرات المراقبة داخلة حضانة "وي كير بيبي"، الواقعة في مدينة "تايبيه" التايوانية، واقعة مؤلمة لمربية تبلغ من العمر 40 عاما وتدعى "لياو"، وثقت لحظة قتلها لرضيع يبلغ من العمر 11 شهرا حيث سحقته حتى الموت.

وأظهر المقطع المصور أن الطفل حاول جاهدا أن يحرر نفسه من أسفل مربيته "لياو"، والتي غالبا ذهبت في قيلولة نوم بينما تحاول أن تجالس الطفل الرضيع، ما أدى إلى خنقه حتى الموت.

وأسرع المسعفون بحسب "ديلي ميل" البريطانية، لإنقاذ الرضيع من الموت، وحاولوا جاهدين أكثر من مرة دون جدوى، حيث تبن أنه فقد الوعي لفترة من الوقت، ثم فارق الحياة.

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وألقت الشرطة في تايوان القبض على "لياو"، واستمعت إلى أقوالها، والتي أكدت أنها ظنت الطفل نائما بمجرد توقفه عن الحركة، واتهمت بالقتل الخطأ ثم أفرج عنها على ذمة التحقيقات بكفالة 745 جنيهًا إسترلينيًا، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

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